В Перми пройдет чемпионат России по самбо

В Прикамье соревнования такого уровня по самбо пройдут впервые. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Перми губернатор региона Дмитрий Махонин встретился с президентом Всероссийской Федерации самбо Сергеем Елисеевым. Краевые власти подписали с федерацией соглашение о сотрудничестве и договорились о проведении чемпионата страны в Перми.

Известно, что сейчас с в регионе этим видом спорта занимаются около 2,5 тысяч человек. Наши спортсмены становятся победителями и призерами чемпионатов мира и Европы.

Для региона соревнования такого уровня по самбо пройдут впервые. Планируется, что чемпионат пройдет в УДС «Молот» в I квартале 2023 года. Состязания будут приурочены к юбилею краевой столицы и 85-летию Федерации самбо России.