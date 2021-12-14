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Общество14 декабря 2021 3:47

В Перми пройдет чемпионат России по самбо

Соревнования планируют провести в УДС «Молот»
Анна Маркова
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В Прикамье соревнования такого уровня по самбо пройдут впервые.

В Прикамье соревнования такого уровня по самбо пройдут впервые.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Перми губернатор региона Дмитрий Махонин встретился с президентом Всероссийской Федерации самбо Сергеем Елисеевым. Краевые власти подписали с федерацией соглашение о сотрудничестве и договорились о проведении чемпионата страны в Перми.

Известно, что сейчас с в регионе этим видом спорта занимаются около 2,5 тысяч человек. Наши спортсмены становятся победителями и призерами чемпионатов мира и Европы.

Для региона соревнования такого уровня по самбо пройдут впервые. Планируется, что чемпионат пройдет в УДС «Молот» в I квартале 2023 года. Состязания будут приурочены к юбилею краевой столицы и 85-летию Федерации самбо России.