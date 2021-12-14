В Перми предпринимателя приговорили к колонии строгого режима за мошенничество на 8,7 млн рублей

Маски компания так и не получила. Фото: Анна Маркова

В Перми суд вынес приговор предпринимателю, похитившему 8,7 млн рублей у компании, которая перечислила ему деньги на закупку медицинских масок.

В 2020 году он заключил контракт с организацией «Медицинские поставки» на продажу 1,4 млн штук трехслойных медицинских масок. Деньги от компании получил, а маски им не отправил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере». Ранее мужчина уже был судим.

- Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы со штрафом - 400 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Пермского края.