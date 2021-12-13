В Минздраве Прикамья уточнили список государств, вернувшись из которых нужно пройти карантин

В обсерватор будут направлять только пациентов, у которых выявят на это показания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно мы писали о том, что с 13 декабря жителей Пермского края, прилетевших из ЮАР, Египта, Гонконга и Великобритании отправят на двухнедельный карантин в обсерватор при ГКБ№ 4, рассчитанный на 40 коек.

Однако через некоторое время в Министерстве здравоохранения сообщили, что прежняя информация не корректна. По уточненной информации, на обсервацию будут отправлять туристов, прилетевших из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонкон.

- Обращаем особое внимание, что в обсерватор будут направлять только пациентов, у которых выявят на это показания, - добавили в Минздраве.

Как именно медики будут выявлять пациентов с соответствующими показаниями, в Минздраве не уточнили.

Напомним, в Пермском крае до 10 января 2022 года продлили коронавирусные ограничения. Это значит, что в новогодние каникулы без QR-кода ли сертификата о вакцинации не пустят в кинотеатры и магазины, заведения общепита, розничной торговли, культуры, спорта и фитнес-центров и ряд других мест. Также продлен и режим строгой самоизоляции для не вакцинированных жителей от 60 лет и старше. О том, что еще будет разрешено и запрещено – читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На добровольцах из Перми испытают новый препарат от COVID-19

«КП» выяснила все нюансы участия в этих испытаниях (Подробнее...)