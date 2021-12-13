В Перми вынесли приговор женщине, которая напала на полицейских в салоне красоты

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале лето этого года в один из салонов красоты в Индустриальном районе Перми пришла пьяная 47-летняя женщина. Прямо в салоне она продолжила пить спиртное и обматерила парикмахершу.

Долго терпеть подобные выходные сотрудники не стали и вызвали наряд. Но разгоряченная алкоголем женщина набросилась на полицейских, когда те зашли внутрь. В конечном счете бунтарку задержали и возбудили на нее уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

- Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

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