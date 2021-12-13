В Перми назначили руководителя городской администрации

Руководитель аппарата администрации Перми Александр Молоковских.

В Перми руководитель аппарата администрации Александр Молоковских лишился приставки и.о. С 13 декабря мэр города Алексей Дёмкин утвердил его в должности.

Напомним, месяц назад Молоковских был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации. В городской администрации отметили, что у Молоковских есть опыт управленческой работы. Ранее он был заместителем главы администрации Дзержинского района Перми. В этой должности он курировал вопросы социально-экономического развития, культуры, спорта, молодежной политики и другие.

Справка «КП»:

Молоковских Александр Владимирович родился в Перми 6 января 1987 года, в 2009 году окончил Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».