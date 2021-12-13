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Общество13 декабря 2021 11:22

Житель Прикамья сдал золотые украшения жены и купил себе зимнюю одежду

К счастью, золото уже вернули законной хозяйке
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Чернушки похитил у своей жены золотые украшения и сдал их в ювелирный магазин. Подробности «КП-Пермь» рассказал источник в правоохранительных органах.

Так, в местную полицию обратилась 50-летняя женщина и заявила, что у нее пропали ювелирные украшения. А также сообщила, что подозревает своего 39-летнего мужа.

Вскоре стражи порядка задержали 39-летнего, неоднократно судимого супруга. И тут он признался в содеянном и сказал, что сдал украшения в один из ювелирных магазинов Чернушки. А на вырученные денежные средства приобрел себе зимнюю одежду.

Теперь мужчина не только стал фигурантом уголовного дела, но и заключен под стражу. Все золото возвращено хозяйке.