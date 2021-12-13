На неделе с 13 по 19 декабря в Перми будут работать шесть пунктов вакцинации

В Перми на неделе будут работать 6 пунктов вакцинации. Фото: архив "КП"

В Перми на этой неделе будут работать шесть пунктов вакцинации. В них можно сделать прививку без предварительной записи от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Напоминаем, что с собой нужен паспорт и СНИЛС.

В Минздраве сообщили адреса и время работы пунктов с 13 по 19 декабря, публикуем полный список:

ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж): 13-17 декабря с 14.00 до 20.00; 18-19 декабря с 12.00 до 18.00. Есть вакцины: «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): 14-19 декабря с 11.00 до 17.00; Вакцины:«ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

«Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж): 13-17 декабря с 11.00 до 17.00; 18-19 декабря с 10.00 до 18.00. В наличии «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж): 13-17 декабря с 14.00 до 20.00; 18-19 декабря с 12.00 до 18.00. Здесь только «ГамКовидВак» (Спутник V) и вакцина от гриппа.

Помещение Сбербанка, Бульвар Гагарина, 65а (2-й этаж): 13-17 декабря с 10.00 до 15.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, Проспект Парковый, 58а (помещение медпункта): 14 и 16 декабря с 10.00 до 12.00. В наличии вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.