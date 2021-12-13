«Амкаровец» Константин Морозов стал самым незаменимым игроком команды

Константин Морозов ведет партнеров по команде на поле. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Защитник ФК «Амкар-Пермь» Константин Морозов стал самым незаменимым полевым игроком команды в летне-осенней части сезона во втором дивизионе ФНЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Так, в 19 проведенных командой играх защитник сыграл в футболке нашего клуба 1 719 минут. Притом, он выходил на поле не во всех матчах.

Второе место – у форварда, капитана и лучшего бомбардира команды Евгения Тюкалова – 1 633 минуты.

«Бронза» - у центрального полузащитника Михаила Горелишвили (1 616 минут), который забил за красно-черных несколько важнейших мячей в летних и осенних матчах.

1 499 минут сыграл атакующий полузащитник Даур Квеквескири. Пятое место универсала Ивана Маркелова – 1 487 минут.

Напомним, последний матч лета и осени в группе «4» второго дивизиона ФНЛ «Амкар» провел 14 ноября. В «пермском дерби» подопечные Рустема Хузина обыграли земляков из «Звезды» - 1:0.

Перед возобновлением сезона в апреле пермяки занимают третье место турнирной таблицы и отстают от первой строчки всего на пять очков. Сейчас ее занимает ульяновская «Волга».