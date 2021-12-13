В Индустриальном районе Перми ожидаются перебои с водой

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Из-за ремонтных работ вода в Индустриальном районе Перми будет подаваться с пониженным давлением. Также возможны перебои в подаче холодной воды. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».
Ремонт начнется с 10:00, 14 декабря. Нормальное водоснабжение возобновится после его завершения.
Так, проблемы с водой будут в следующих домах и микрорайонах:
- микрорайон Нагорный (улицы Чердынская, Глинки, Геологов, Архитектора Свиязева);
- микрорайон Авиагородок (улицы Сусанина, Норильская, Камышловская);
- улица Архитектора Свиязева, 2- 58 (четн), 11-39 (нечет);
- улица Карпинского от проспекта Декабристов до улицы Архитектора Свиязева;
- улица Космонавта Леонова, 52-82 (четн), 43-65 (нечет);
- улица Самолетная, 48-74;
- улица Рязанская, 3-19, 103, 105;
- улица Веры Засулич от улицы Карпинского до улицы Рязанская;
- улица Советской Армии,45,46,47,49,51,60,64,72,72/1,72/2,72/3,72/4,93,100,101а,101б;
- проспект Декабристов, 1-43(нечет), 2-22 (четн);
- улица Подводников;
- улица Шахтерская;
- улица Теплогорская;
- улица Олега Кошевого;
- улица Лизы Чайкиной.