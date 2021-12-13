Глава Перми: «Между многодетными семьями в этом году распределят 149 земельных участков»

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Во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, что 28 декабря состоится жеребьевка по распределению между многодетными семьями 149 земельных участков в селе Гамово.

- По решению региональных и городских властей взамен земельного участка многодетные семьи могут получить единовременную денежную выплату. Для некоторых это более удобно. Под эти цели мы предусматриваем определенные средства, и в последующие годы мы также будем осуществлять выплаты, – сказал Алексей Дёмкин.

Напомним, земельные участки, расположенные в селе Гамово Пермского района площадью 121 732 кв. метров, перешли в муниципальную собственность в 2020 году. Земельный участок расположен в границах села на расстоянии 5 км от Перми и примыкает к кварталам существующей застройки. Территория находится в непосредственной близости к точкам подключения сетей коммунальной инфраструктуры, что облегчит подключение и освоение земельных участков многодетными. Вид разрешенного использования данных земельных участков – ведение садоводства.

Чтобы принять участие в распределении земельных участков, многодетная семья должна направить заявление об участии в процедуре предоставления земельного участка, включенного в перечень. Всю дополнительную информацию можно получить на официальном сайте администрации Перми.