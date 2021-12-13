В Перми провели капитальный ремонт стационара детской больницы

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В Перми в стационаре Городской детской клинической больницы № 13 на улице Бушмакина завершен капитальный ремонт. Его провели в рамках программы Пермского края «Качественное здравоохранение». Краевые власти направили на ремонт стационара 79,5 млн рублей.

Благодаря проделанной работе, маленькие пациенты смогут получать помощь в комфортных и современных условиях. Инфекционное отделение больницы рассчитано на 50 коек, 6 из них - в палатах реанимации и интенсивной терапии. В отделении лечатся дети в возрасте от 29 дней до 15 лет. В ней могут пройти лечение детки из Перми и других территориях края с инфекционными заболеваниями. Лечение коронавирусной инфекции здесь не проводится.

Очень важно, что дети могут получить помощь в больнице, находясь вместе с родителями, для этого созданы все условия.

- Предоставлять медпомощь каждому жителю региона на высоком уровне – одна из наших главных задач, - отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. - Мы стараемся обеспечивать больницы высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием. Но и само лечение должно проходить в удобной, комфортной и безопасной обстановке. Это особенно важно, когда речь идет о детях.

Теперь у здания больницы отремонтированный фасад. Он утеплен специальными плитами, отремонтированы отмостки, восстановлены пандусы и крыльцо.

Инфекционное отделение, расположенное в корпусе, теперь соответствует самым современным противоэпидемическим требованиям. В каждой палате есть ванные комнаты с туалетами, с подводкой кислорода.

В палате реанимации и интенсивной терапии оборудованы полноценные боксы с входами в палаты как из отделения, так и с улицы. Их теперь стало в два раза больше, чем было – 12, а система приточно-вытяжной вентиляции работает на каждый бокс автономно, есть фильтры высокой очистки воздуха.

Важно, что пациенты с разными инфекциями могут не пересекаться с друг другом, всю необходимую помощь они будут получать в палате.

Кроме этого, отремонтированы холлы, смонтирована новая противопожарная система, установлены 6 новых лифтов.