Фильм Антона Богданова получил две награды кинофестиваля Arctic Open

Антон Богданов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фильм пермского актера и режиссера Антона Богданова «Нормальный только я» (6+) завоевал две награды международного кинофестиваля Arctic Open, который прошел в Архангельске. Об этом победитель написал в своем Instagram-аккаунте.

Так, кинолента завоевала награды за лучший фильм и лучшего режиссера секции «Arctic Open — детям».

«Я искренне рад своей первой награде. Нашей первой победе… И я буду радоваться остальным наградам не меньше. И дело не в моем тщеславии, хотя приятно, не спорю. Дело в том, что любая награда привлекает к себе внимание! В моем случае – внимание к детскому кинематографу. К тому рупору, что слышат дети и будущее поколение. Но зачастую им просто нечего слышать. Спасибо моей команде и членам жюри международного кинофестиваля!», - делится Антон Богданов.

Напомним, фильм «Нормальный только я» вышел в общероссийский прокат 2 декабря 2021 года. Кинолента рассказывает о детском лагере «Красный сокол», который по корыстной договоренности директора Игоря Новожилова и местного мэра Виктора Рюриковича признают аварийным.

Но их амбициозным планам не суждено сбыться: в лагерь, неожиданно, приезжает отряд детей с особенностями здоровья. Угрозы, подкуп, поджог — Игорь идет на все, чтобы выставить детей из лагеря. Но те готовы отстаивать своё право на долгожданный отдых.