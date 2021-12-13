В Пермском крае назначили руководителя крайизбиркома

Игорь Вагин - председатель Избирательной комиссии Пермского края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центральная избирательная комиссия провела тайное голосование по выбору председателя Избирательной комиссии Пермского края. Игорь Вагин был единогласно переизбран на эту должность.

Также по предложению председателя крайизбиркома Сергей Пономарев стал заместителем председателя. Татьяна Любарская единогласно избрана секретарем Избирательной комиссии Пермского края. Антон Маклаев и Анна Юшкова назначены членами комиссии на постоянной (штатной) основе.

Досье «КП»

Игорь Вагин родился 3 марта 1978 года в Перми. Образование – высшее юридическое, кандидат юридических наук. В 2003 году избран членом Пермской областной избирательной комиссии. В 2006 избран заместителем председателя Временной избирательной комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края первого созыва.

С 2007 член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса. С февраля 2014 года – председатель Избирательной комиссии Пермского края.