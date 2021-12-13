В Перми на Парковом откроется бесплатный каток

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В краевой столице в микрорайоне Парковый появится бесплатный каток. Он начнет работать с 20 декабря и разместится на пруду в комплексном месте отдыха «Золотые пески» (улица Подлесная, 28). Об этом рассказали в городской мэрии.

Инициатор заливки и очистки катка – местный житель Артем Тукациер. Районные власти поддерживают его инициативу и выделяют средства на содержание катка – уборку мусора, снега.

«Пруд является местом притяжения жителей в любое время года: летом это место прогулок, а зимой здесь можно покататься на коньках. В этом году все желающие вновь смогут бесплатно покататься», - отметили в администрации города.

Напомним, в минувшие выходные в Мотовилихе открылся каток «Трудовые резервы».