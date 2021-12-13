С 28 декабря по 9 января в театре «У Моста» пройдут «Рождественские встречи»

Фото: театр «У Моста»

Более 20 лет театр «У Моста» дарит своим зрителям яркое новогоднее чудо – самый уникальный в мире проект – «Рождественские встречи» – когда театр полностью преображается в стиле нового спектакля и наполняется мистическими сюрпризами! Такое чудо происходит только один раз в год! Это неповторимые дни, когда каждый зритель может окунуться в магический мир театра «У Моста», побывать в его таинственном закулисье и посетить нашу знаменитую комнату ужасов, где в жутком подземном лабиринте оживает нечисть, способная утащить в свой мир всех, кто придёт к ним «в гости».

В этом году Сергей Федотов в рамках проекта представит хоррор «Время ведьм»!

Загадочное и мистическое средневековье. В Европе свирепствует чума. Два друга, разочаровавшись в крестовых походах, возвращаются домой. Чтобы избежать наказания за дезертирство, они должны избавить город от чумы. Им придется доставить в горное аббатство ведьму, обвиняемую в колдовстве – ту самую, из-за которой и началась эпидемия чумы. Неповиновение грозит рыцарям казнью на костре – и те отправляются в путь. Вскоре им придется понять: всё не то, чем кажется…

Спектакль- участник программы «Пушкинская карта».