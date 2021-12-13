64-летний березниковец пропал по дороге из Москвы в Пермь

Фото: "Регион-59"

64-летний Николай Осипкин из Березников пропал по дороге из Москвы в Пермь. В последний раз мужчину видели 26 ноября на одном из железнодорожных вокзалов города Москвы и с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковой отряд «Регион 59».

Особые приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза и темные волосы. Во что был одет мужчина, к сожалению, неизвестно.

Также он хромает, а на руках и веках – татуировки. Отсутствуют фаланги трех пальцев левой руки.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят позвонить по номерам:

- 112;

- 02, 102;