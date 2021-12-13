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Происшествия13 декабря 2021 6:04

В Пермском крае работодатель виновника ДТП заплатил почти 4 млн рублей за смерть двоих мужчин

Их сбил автомобиль во время дорожных работ
Анна Маркова
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Водитель "Газели" получил срок в колони поселении. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

Водитель "Газели" получил срок в колони поселении. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Пермском крае в марте 2020 года в Карагайском районе произошло ДТП. 36-летний водитель «Газели» насмерть сбил двоих дорожных рабочих, которые наносили разметку. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев колонии поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Так как виновник ДТП находился при исполнении должностных обязанностей, причиненный ущерб в пользу родственников погибших было решено взыскать с организации, в которой он был трудоустроен.

- По решению суда ООО «Белое золото» обязано было выплатить 3 млн 900 тысяч рублей в пользу вдов и детей погибших, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав выдал предупреждение организации, в результате свои обязательства фирма исполнила.

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