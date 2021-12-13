В Перми водитель ВАЗа на пешеходном переходе сбил ребенка и скрылся

Водитель после ДТП скрылся. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми днем 12 декабря на улице Николая Островского произошло ДТП. По предварительной информации ГИБДД по городу Перми, на нерегулируемом пешеходном переходе, в районе дома №65, водитель «Жигулей» сбил 13-летнего мальчика. Водитель автомобиля скрылся с места, оставив машину на проезжей части.

Мальчику вызвали «скорую», с травмами его госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка, устанавливается водитель. В Госавтоинспекции советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.