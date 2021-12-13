В Пермском крае подрядчикам по вывозу мусора изменили условия контрактов

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае выбрали подрядчиков, которые будут заниматься вывозом мусора. Краевые власти объявили 17 лотов, все они распределены.

С 2022 года для подрядчиков изменятся условия контрактов, региональный оператор ужесточил штрафные санкции для недобросовестных работников. Изменился максимальный срок использования спецтехники для вывоза мусора и требования к ее внешнему виду. Теперь контракт будут заключать на 3 года, а не на год, как это было раньше.

Кроме этого регоператор увеличил количество территорий обслуживания с 14 до 17, чтобы работы шли по графику и не было задержек в вывоз к ТКО.