Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 5:09

В Пермском крае подрядчикам по вывозу мусора изменили условия контрактов

В краевой администрации рассказали, что нового ожидается в этой сфере
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
-

-

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае выбрали подрядчиков, которые будут заниматься вывозом мусора. Краевые власти объявили 17 лотов, все они распределены.

С 2022 года для подрядчиков изменятся условия контрактов, региональный оператор ужесточил штрафные санкции для недобросовестных работников. Изменился максимальный срок использования спецтехники для вывоза мусора и требования к ее внешнему виду. Теперь контракт будут заключать на 3 года, а не на год, как это было раньше.

Кроме этого регоператор увеличил количество территорий обслуживания с 14 до 17, чтобы работы шли по графику и не было задержек в вывоз к ТКО.