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Происшествия13 декабря 2021 4:44

В ГИБДД рассказали, сколько человек погибло и пострадало в авариях за прошлую неделю в Перми

За рулем обнаружили 52 нетрезвых водителя
Анна Маркова
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В городе с 6 по 12 декабря произошло 15 ДТП в которых пострадали 19 человек.

В городе с 6 по 12 декабря произошло 15 ДТП в которых пострадали 19 человек.

Фото: Юлия Лоза

В Госавтоинспекции Перми подвели итоги прошлой недели и рассказали, какие нарушения чаще всего были выявлены, сколько человек пострадало и погибло в авариях.

В городе с 6 по 12 декабря произошло 15 ДТП в которых пострадали 19 человек, в том числе 2 ребенка, один человек погиб. Инспекторы выявили 52 водителя в опьянении, 1 и вовсе был лишен водительского удостоверения, но сел за руль.

В ГИБДД напоминают, что за езду в пьяном виде можно лишиться прав на срок до двух лет и получить штраф - 30 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит водителю тюремным сроком до двух лет, лишением прав на три года и штрафом до 300 тысяч рублей.