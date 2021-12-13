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Происшествия13 декабря 2021 3:41

В Пермском крае мужчину осудили за насилие над 8-летней девочкой

Преступление он совершил на автобусной остановке
Анна Маркова
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Преступник получил 13 лет колонии.

Преступник получил 13 лет колонии.

Фото: Василий Вахрин

В Чайковском местный житель оправится в колонию за надругательство над 8-летней девочкой.

Пьяный 53-летний мужчина днем пришел на автобусную остановку, там была 8-летняя девочка, которая ждала автобус, чтобы уехать домой. Он заговорил с ней, посадил к себе на колени, и совершил иные действия сексуального характера. За ребенка вступились очевидцы произошедшего.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что преступник осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.