В Пермском крае мужчину осудили за насилие над 8-летней девочкой

Преступник получил 13 лет колонии. Фото: Василий Вахрин

В Чайковском местный житель оправится в колонию за надругательство над 8-летней девочкой.

Пьяный 53-летний мужчина днем пришел на автобусную остановку, там была 8-летняя девочка, которая ждала автобус, чтобы уехать домой. Он заговорил с ней, посадил к себе на колени, и совершил иные действия сексуального характера. За ребенка вступились очевидцы произошедшего.

В СКР по Пермскому краю сообщили, что преступник осужден на 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии.