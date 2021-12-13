В Пермский край идет потепление

Потепление в Прикамье придет во вторник. Фото: архив "КП"

В Прикамье минувшие выходные выдались достаточно холодные. Днем столбик термометра пытался подползти к отметке в – 20. Ночью по краю, было еще больше. Морозы продолжат атаковать и сегодня, 13 декабря, но уже завтра днем станет немного теплее.

По информации пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 декабря ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег. В отдельных районах гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха –15…–10º.

Во вторник переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Ночью –17…–14º, днем –8…–5º.

В среду пасмурная погода, небольшой снег. Ветер юго-западный 4-8 м/с. Ночью –10…–7º, днем –10…–5º.