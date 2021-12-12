На трассе Пермь – Екатеринбург лоб в лоб столкнулись две иномарки

Фото: группа ВК "ЧП и ДТП/Чрезвычайное происшествие/Пермь".

Жуткая авария произошла сегодня вечером, 12 декабря, около 19.00 в Кунгурском районе на федеральной трассе возле села Неволино. На большой скорости лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, за рулем одного из них была 43-летняя женщина-водитель.

- По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti на 85 километре автодороги Пермь – Екатеринбург, совершая обгон, допустила столкновение с автомобилем Nissan Almera, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. - В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира Nissan Almera.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства этой автомобильной аварии.