Сумасшедший пермяк пообещал взорвать многоквартирный дом

Из этого торгового центра пришлось эвакуировать 700 человек. Фото: Яндекс.

Сразу два сообщения об угрозе взрыва поступило вчера вечером, в субботу, на тревожный телефон.

Около семи вечера спасателям сообщили, что будет взорван торговый центр «Земляника» на Парковом проспекте, 17. Силовикам пришлось вывести на улицу из супермаркета почти 700 человек. К счастью, сообщение оказалось ложным.

Но уже в одиннадцать вечера раздался новый звонок. Пермяк заявил, что собирается взорвать собственную пятиэтажку в микрорайоне Железнодорожный на улице Заречной, 143. И опять к дому подтянулись представители силовых структур.

На этот раз все разъяснилось быстро – 66-летний хозяин квартиры был явно не в себе, и сотрудники полиции передали его бригаде психиатрической помощи.