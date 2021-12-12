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Происшествия12 декабря 2021 15:41

Сумасшедший пермяк пообещал взорвать многоквартирный дом

Но уголовное дело на него, скорее всего, заводить не будут
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Из этого торгового центра пришлось эвакуировать 700 человек. Фото: Яндекс.

Из этого торгового центра пришлось эвакуировать 700 человек. Фото: Яндекс.

Сразу два сообщения об угрозе взрыва поступило вчера вечером, в субботу, на тревожный телефон.

Около семи вечера спасателям сообщили, что будет взорван торговый центр «Земляника» на Парковом проспекте, 17. Силовикам пришлось вывести на улицу из супермаркета почти 700 человек. К счастью, сообщение оказалось ложным.

Но уже в одиннадцать вечера раздался новый звонок. Пермяк заявил, что собирается взорвать собственную пятиэтажку в микрорайоне Железнодорожный на улице Заречной, 143. И опять к дому подтянулись представители силовых структур.

На этот раз все разъяснилось быстро – 66-летний хозяин квартиры был явно не в себе, и сотрудники полиции передали его бригаде психиатрической помощи.