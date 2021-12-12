В Перми легковой автомобиль повредил газопровод в Индустриальном районе

Возле этого здания произошла газовая авария. Фото: Яндекс.

Неаккуратный водитель наскочил вчера вечером, 11 декабря, на газопровод, который проходил в районе двухэтажного административного здания на шоссе Космонавтов, 395в. Из прорыва начал идти газ.

Очевидцы заметили это и сообщили газовикам. Специалисты ЗАО «Газпромгазораспределение» оперативно выехали на место, установили на прорвавшуюся трубу бандаж и устранили газовую утечку.

Как сообщили спасатели, пострадавших при этом не было, угрозы для местных жителей также нет.