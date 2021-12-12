Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксировали в 36 муниципалитетах Пермского края

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщениям Роспотребнадзора за прошедшие сутки в Пермском крае зафиксировали 679 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 36 территориях региона.

- Большинство инфицированных выявлено в Перми – 254, - сообщили в краевом правительстве. - На втором месте по заболеваемости – Лысьвенский городской округ, в котором COVID-19 зафиксирован у 84 человек. На третьем месте – Чайковский, где обнаружили 66 жителей с коронавирусом.

В Пермском муниципальном районе инфекция подтвердилась у 42 прикамцев. По 30 случаев заражения отмечено в Березниках и Чусовском городском округе. В Горнозаводском городском округе COVID-19 диагностирован у 26 человек, в Краснокамском городском округе – у 21, в Добрянском городском округе – у 12, в Осинском городском округе – у 10.

По 9 заболевших зафиксировано в Губахе, Соликамском и Чернушинском городских округах. В Кизеле заразились 8 человек. По 7 жителей с COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе и Кунгуре, по 6 – в Бардымском муниципальном округе и Нытвенском городском округе. По 5 жителей получили положительный тест на коронавирус в Березовском и Кишертском муниципальных округах. По 4 случая заболевания зафиксировано в Гремячинском городском округе, Кунгурском районе, Карагайском и Юрлинском муниципальных округах. У врачей Ильинского городского округа стало больше на 3 пациента с COVID-19. В Куединском, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах заболело по 2 человека.

По одному инфицированному выявлено в восьми территориях Прикамья. Это ЗАТО Звездный, Кудымкарский и Уинский муниципальные округа, а также Красновишерский, Оханский, Очерский, Суксунский и Чердынский городские округа.

Всего в Пермском крае выявлено 149042 заболевших COVID-19.

Кстати, в ближайшие месяцы заболевшие коронавирусом пермяки смогут принять участие в клинических исследованиях нового препарата от COVID-19. Это вещество с прямым противовирусным действием, которое нарушает репликацию вирусного генома.

Лекарство для лечения коронавирусной инфекции разработала российская фармацевтическая компания, а чтобы оценить его эффективность и безопасность, требуется проведение клинических исследований на добровольцах. Подробности участия в этих испытаниях читайте в нашем материале.