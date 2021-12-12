В Пермском крае за сутки подтвердили 679 случаев новой коронавирусной инфекции

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Как сообщают в Роспотребнадзоре, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 679 новых случаев COVID-19.

- Общее число инфицированных в Прикамье достигло 149 042, - проинформировали в краевом оперштабе по противодействию коронавирусу. - За сутки в регионе провели 9 126 ПЦР-исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По состоянию на утро 12 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 219 444 человека. 1 096 537 жителей завершили курс вакцинации.

В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 276 пациентов. Из них 121 подключен к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 115 человек.

Кстати, в ближайшие месяцы заболевшие коронавирусом пермяки смогут принять участие в клинических исследованиях нового препарата от COVID-19. Это вещество с прямым противовирусным действием, которое нарушает репликацию вирусного генома.

Лекарство для лечения коронавирусной инфекции разработала российская фармацевтическая компания, а чтобы оценить его эффективность и безопасность, требуется проведение клинических исследований на добровольцах. Подробности участия в этих испытаниях читайте в нашем материале.