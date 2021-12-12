В Прикамье рассказали, в каком случае родителей допустят на новогодние утренники в детсадиках

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В Пермском крае родителей дошкольников все-таки допустят на новогодние утренники в детских садиках, но – при определенных условиях. Об этом сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции.

- В региональном управлении Роспотребнадзора разъяснили условия проведения предстоящих праздников в детских садах, - рассказали в оперштабе. - На детских утренниках нельзя будет смешивать детей из разных групп, а также привлекать посторонних лиц - аниматоров, фотографов и других. Необходимо будет предусмотреть перерывы, чтобы проветривать и дезинфицировать помещения.

Также управление Роспотребнадзора предлагает допускать на утренники только тех родителей, которые будут иметь подтверждения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

В оперштабе подчеркнули, что окончательное решение о присутствии родителей на новогодних утренниках будет принимать администрация каждого детского садика – в зависимости от эпидситуации в учреждении.

- В любом случае взрослым на празднике необходимо соблюдать профилактические требования: это обязательная термометрия при входе, использование средств индивидуальной защиты, обработка рук антисептическими средствами, а также соблюдение социальной дистанции, - отметили в оперштабе.