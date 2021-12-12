Пермякам рассказали, в каких домах на следующей неделе отключат водоснабжение

Опять вода кончается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми, несмотря на морозы, продолжаются плановые ремонты водоводов. В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах на следующей неделе отключат воду.

Посмотрите, не попал ли ваш дом в список отключения.

Во вторник, 14 декабря, воды не будет с 8.00 до 18.00 в домах на следующих улицах:

- Вагановых, 11;

- Веры Фигнер, 2, 6, 13;

- Крупской, 9;

- Металлургов, 9;

- Морская, 6;

- Советская, 1;

- Уральская, 78, 80, 88, 90, 102, 104;

- Фрезеровщиков, 50.

С пятницы до субботы, с 10.00 17 декабря до 10.00 18 декабря, водоснабжение отключат в домах на улицах:

- Генерала Черняховского, 28, 30;

- Городищенская, 5;

- Ольховская, 15, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38;

- Пограничная 2-я, 11.