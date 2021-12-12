Жительница Прикамья напала на сотрудницу ГУФСИН и стала ее душить

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Дикий случай произошел в Чердынском районе. Местная жительница должна была отбывать наказание, но не вышла на обязательные работы.

Сотрудница ГУФСИН пошла к ней домой выяснить причину. Но 53-летняя женщина заявила, что не хочет работать. А потом набросилась на гостью и стала ее душить.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она в грубой нецензурной форме высказала сотруднице инспекции, что не желает отбывать назначенное ей судом наказание, оскорбила ее, а затем схватила за шею, причинив удушье и физическую боль, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Скоро его передадут в суд.