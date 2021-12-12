Мороз и солнце в Прикамье уступят место теплым снегопадам

Скоро ли потеплеет? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Метеорологи прогнозируют в Пермском крае очередное потепление.

- Со вторника, 14 декабря, погоду в Прикамье вновь начнет определять циклон, и до 20 декабря ожидается снежная погода с превышением нормы на 5–10 градусов, - сообщают в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До вторника нам все же предстоит еще немного померзнуть, хотя день ото дня будет понемногу теплеть. Зато и воскресный день, и понедельник обещают быть солнечными.

Сегодня, 12 декабря, днем будет от -12 до -17, осадков синоптики не прогнозируют. Ночь на понедельник будет студеной – до -21 градуса за окном. Днем будет ясно и холодно – от -12 до -16 градусов.

А вот во вторник погода начнет меняться. Пойдет снег и днем может потеплеть до -6 градусов. И в следующие выходные, не исключено, термометр днем будет стремиться к нулевой отметке.