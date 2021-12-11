«Молот» продолжает идти в первой десятке ВХЛ

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» одержал выездную победу над «Горняком-УГМК» из Свердловской области. Матч завершился со счетом 4:2.

Первый период завершился победой хозяев – 1:0. Но во втором периоде Денис Цыганов сравнял счет. А в заключительной трети игры пермские хоккеисты добили своего соперника. Дубль оформил тот же Денис Цыганов, по шайбе забили Руслан Шайхулов и Александр Игошев.

После победы «Молот» занимает седьмое место «регулярки» ВХЛ. Отставание от первого места – всего пять очков.

Следующий матч подопечные Альберта Логинова проведут 13 декабря. В Кургане нашим хоккеистам предстоит сразиться с местным «Зауральем» (0+).