В МЧС предупредили о воскресных сюрпризах погоды

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о морозах и гололедице, которая ожидается завтра, 12 декабря. Столбик термометра опустится до –21…–16 градусов, при прояснениях до –28…–23 градусов. Днем температура воздуха повысится до –17…–12 градусов.
Водителям и пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения.
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