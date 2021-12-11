В МЧС предупредили о воскресных сюрпризах погоды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о морозах и гололедице, которая ожидается завтра, 12 декабря. Столбик термометра опустится до –21…–16 градусов, при прояснениях до –28…–23 градусов. Днем температура воздуха повысится до –17…–12 градусов.

Водителям и пешеходам рекомендуется быть более внимательными и осторожными на дорогах, а также соблюдать правила дорожного движения.

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