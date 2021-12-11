«Парма» упустила победу над краснодарским «Локо»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» потерпел обидное поражение от «Локомотива-Кубань» в стенах УДС «Молот». Команда Казиса Максвитиса уступила оппонентам из Краснодара – 85:90.

Хозяева вели почти весь матч и после первой половины игры вели со счетом 52:38. Однако в последние пять минут четвертой, заключительной четверти растеряли все преимущество и отпустили гостей вперед.

Самым результативным игроком встречи Эррик Макколлум из «Локо». На его счету 26 очков. Адас Юшкявичус из «Пармы» набрал 22 очка.

После поражения «Парма» остается в Единой лиге ВТБ на седьмом месте регулярного чемпионата. «Локомотив» поднялся на пятое место.

Следующий матч пермяки проведут 15 декабря в рамках Кубка ФИБА Европа. Соперник – немецкий «Байройт» (0+).