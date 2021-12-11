Пермячка обнаружила мужа мертвым в ванной

. Фото: Юлия Лоза

Пермячка обнаружила своего мужа в ванной комнате мертвым. О происшествии в ночь с 10 на 11 декабря сообщает источник «КП-Пермь».

Со слов женщины, ее муж ушел в ванную комнату с намерением свести счеты с жизнью. Мужчина в ванной комнате закрылся и не отвечал ей.

В итоге на место прибыли спасатели и открыли дверь ванной комнаты слесарным инструментом. Внутри обнаружен труп мужчины. На место вызвали полицейских.

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