В Прикамье школьница пострадала от укуса собаки

Фото: https://vk.com/aleksandrovsk59

В Пермском крае девочка пострадала от зубов бездомной собаки. Историей в паблике «Подслушано Александровск» поделилась мать пострадавшей.

«Сегодня было не очень доброе утро. Мою дочь по дороге в школу в 9:30 около Налоговой инспекции укусила собака (чипированная). Она была не одна, а в сопровождении огромного алабая, который каким-то чудесным образом сорвался. Чувствуя себя максимально защищенной, собака выбрала напасть на более слабого», - говорится в записи.

Собака пыталась укусить девочку за лицо, но набросилась на ногу. Отогнать животное помогли прохожие.

«Будьте, аккуратнее, и по возможности встречайте своих детей», - добавляет автор записи.

Также сегодня в александровском паблике появилась фотография большой своры бродячих собак близ одной из школ.