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Происшествия11 декабря 2021 5:41

В Прикамье в канализационном люке обнаружили труп мужчины

Личность 39-летнего погибшего установлена
Дмитрий Волгарев
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Фото: Кунгурская служба спасения

Фото: Кунгурская служба спасения

В Кунгуре спасатели достали из канализационного люка по улице Красногвардейцев труп 39-летнего мужчины. Подробностями поделились в Кунгурской службе спасения.

10 декабря на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС. Диспетчер сообщил, что в колодце теплотрассы на улице Красногвардейцев нашли тело мужчины – без помощи спасателей не обойтись.

По прибытии на место бригада извлекла тело 39-летнего мужчины и передала полицейским.