В Прикамье в канализационном люке обнаружили труп мужчины

Фото: Кунгурская служба спасения

В Кунгуре спасатели достали из канализационного люка по улице Красногвардейцев труп 39-летнего мужчины. Подробностями поделились в Кунгурской службе спасения.

10 декабря на пульт оперативного дежурного Кунгурской городской службы спасения поступил звонок от диспетчера ЕДДС. Диспетчер сообщил, что в колодце теплотрассы на улице Красногвардейцев нашли тело мужчины – без помощи спасателей не обойтись.

По прибытии на место бригада извлекла тело 39-летнего мужчины и передала полицейским.