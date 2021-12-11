В Перми квартирный вор проник в дом через третий этаж

. Фото: Александр ГЛУЗ

Пермская полиция по горячим следам задержала квартирного вора, который ограбил жилище 23-летней девушки. Подробности «КП-Пермь» рассказали в полиции.

Так, в ночь на 10 декабря в отдел полиции Индустриального района обратилась молодая девушка с заявлением о квартирной краже. Когда пострадавшая вернулась домой из бара, то обнаружила в доме бардак. А из квартиры пропали шуба, золотые серьги, ноутбук, аудиоколонка и две тысячи рублей.

Благо, пермские оперативники быстро поймали виновника происшествия. Установлено, что ранее судимый 46-летний злоумышленник пробрался в чужую квартиру на третьем этаже, через балкон.

Все похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет передано заявительнице. А вор-неудачник помещен в изолятор временного содержания.