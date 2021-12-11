Краснодарский «Локо» - фаворит в грядущей игре с «Пармой»

Фото: БК "Парма-Париматч"

Букмекеры охотнее ставят на краснодарский БК «Локомотив-Кубань» в сегодяшнем матче с пермской «Пармой-Париматч». Напомним, игра в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-2021/2022 состоится 11 декабря на паркете УДС «Молот». Стартовая сирена – в 13:30 по Перми (0+).

Так, на победу краснодарцев дается коэффициент 1,36. На победу хозяев – 3,36.

Напомним, ранее «Парма» обыграла две польские команды. В Единой лиге ВТБ 6 декабря – «Зелена-Гуру» (83:72). А 8 декабря на выезде в рамках Кубка ФИБА Европа взяла трудовую победу над «Легией» - 72:70.

Сейчас в турнирной таблице «регулярки» Единой лиги ВТБ «Парма» занимает седьмое место из 12. Наш сегодняшний соперник недалеко – шестой.