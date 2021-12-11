Житель Прикамья отправится в колонию за угрозу знакомому пистолетом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье 26-летний житель Карагайского района отправится в колонию за то, что угрожал своему знакомому, направив на него пистолет. Подробности сентябрьского инцидента рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, осужденный, изрядно подвыпив, наведался в гости к 32-летнему знакомому. Спустя время между мужчинами возник спор на почве ревности. И осужденный, решив припугнуть товарища, достал из кармана куртки пневматический пистолет, внешне похожий на боевое оружие. И со словами «Я тебя убью» направил ствол пистолета в его сторону. А после нанес рукояткой пистолета удар потерпевшему в лицо.

Знал ли виновник происшествия, чем обернется такая выходка? Потерпевший, обезвредив злоумышленника, обратился за помощью в полицию. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год в колонии-поселении.