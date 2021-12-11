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Общество11 декабря 2021 5:00

Коронавирус выявили у жителей 85% муниципалитетов региона

Рассказываем, где больше суточных заражений
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае новые случаи коронавируса выявлены в 39 муниципалитетах. Напомним, на 10 декабря в регионе – плюс 688 новых заболевших.

322 заражения в Перми. 50 – в Лысьве. На третьем месте Краснокамск – там 49 заражений.

34 заражения в Бардымском муниципальном округе. 31 человек заразился в Добрянке. В Чайковском – 25. В Чусовском городском округе COVID-19 выявлен у 17 человек, а в Чернушинском городском округе – у 15.

В Кизеле заболели 13 человек, в Карагайском муниципальном округе – 12, в Горнозаводском городском округе – 8.