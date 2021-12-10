В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли проводить новогодние праздники в детсадах Пермского края

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Фото: Олег Укладов
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю не запрещает проводить новогодние праздники в детских садах, это право они оставили за руководителями дошкольных учреждений. Об этом сообщает издание business-class.
При этом в надзорном ведомстве добавили, что если руководство детсада решит провести праздник, им нужно будет соблюдать следующие правила:
- не отмечать праздник сразу несколькими группами;
- не приводить на мероприятие аниматоров, фотографов и других посторонних лиц;
- делать перерывы на проветривание и дезинфекцию помещений.
Решение о присутствии родителей на новогодних утренниках также принимает администрация учреждения. Если праздник решат провести вместе со взрослыми, им нужно будет соблюдать профилактические требования – находиться в помещении в масках, обработать руки антисептиком, соблюдать соцдистанцию. Персонал детсадов должен замерять температуру на входе в учреждение.
Также Управление Роспотребнадзора предлагает пускать только тех родителей, кто завершил курс вакцинации или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев.
В ведомстве напоминают, что обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории региона остается напряженной: отмечается рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей на 20,5 % среди детей в возрасте от 3 до 6 лет.
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