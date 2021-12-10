В Минсоце прокомментировали нападение на 16-летнего подростка в Перми

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Ранее мы сообщали о том, что вечером, 9 декабря, в Центре помощи детям 16-летнему воспитаннику вонзили в грудь нож. С травмами подростка увезли в городскую больницу имени Гринберга. Сейчас он находится в реанимации, в стабильно тяжелом состоянии. Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия".

В пресс-службе Министерства социального развития Пермского края уточнили, что на воспитанника Центра помощи детям напали за территорией учреждения.

- Повреждения подростку нанес неизвестный несовершеннолетний на близлежащем стадионе, во время вечерней прогулки. Ребенок сейчас находится в больнице, ему проведены необходимые операции, оказывается необходимая помощь. Мы все очень переживаем за жизнь и здоровье мальчишки. Руководство учреждения находится на постоянной связи с врачами, - сообщили в Минсоце.

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