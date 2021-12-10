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Общество10 декабря 2021 15:16

В Пермской дирекции дорожного движения объяснили установку столба посреди тротуара

Он появился на пересечении улиц Ленина и Борчанинова
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Накануне в социальных сетях появилось фото столба, который установили на середине тротуара в районе пересечения улиц Ленина и Борчанинова. Расположение конструкции вызвало у пермяков массу вопросов, однако в Пермской дирекции дорожного движения разъяснили причину установки столба именно на этом месте.

- На улице Ленина расположены тротуар и велодорожка. У каждого из них в соответствии с правилами дорожного движения должен быть свой светофор. По установленным нормативам светофор для пешеходов не может стоять далее 1 метра от пешеходного перехода. Он будет установлен между тротуаром и велодорожкой, - пояснили в ведомстве.