В Пермской дирекции дорожного движения объяснили установку столба посреди тротуара

Фото: соцсети

Накануне в социальных сетях появилось фото столба, который установили на середине тротуара в районе пересечения улиц Ленина и Борчанинова. Расположение конструкции вызвало у пермяков массу вопросов, однако в Пермской дирекции дорожного движения разъяснили причину установки столба именно на этом месте.

- На улице Ленина расположены тротуар и велодорожка. У каждого из них в соответствии с правилами дорожного движения должен быть свой светофор. По установленным нормативам светофор для пешеходов не может стоять далее 1 метра от пешеходного перехода. Он будет установлен между тротуаром и велодорожкой, - пояснили в ведомстве.