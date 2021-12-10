«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей поощрительной акции для юридических лиц

Фото: Т Плюс Пермь

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» определили победителей акции «В Новый год без долгов!»* для юридических лиц. В числе победителей 33 представителя бизнеса, которых ждут приятные сюрпризы в преддверии новогодних праздников.

Для участия в акции необходимо было до 30 ноября внести платеж за октябрь и рекомендуемые авансовые платежи за услуги отопления и горячего водоснабжения за ноябрь и декабрь.

Все победители будут индивидуально проинформированы о дате получения приза. Информацию можно уточнить по телефону 8 (800) 700-10-32, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов: г. Пермь, ул. Сибирская, 67; г. Березники, Юбилейная, 17; г. Чайковский, ул. Советская, 2/6.

«В этом году мы впервые провели акцию «В Новый год без долгов!» для юридических лиц. Она вызвала высокий интерес у наших клиентов — участие приняло более 300 представителей бизнеса из крупнейших городов Прикамья. Мы благодарны всем участникам за ответственный подход к ведению дел и будем рады наградить тех, кому повезло стать победителем акции. Хочу напомнить, что в настоящее время продолжается аналогичная акция для физических лиц и шанс получить подарок есть у каждого нашего клиента», — отметил Евсей Петров, директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Список победителей:

БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), "ЗАО "Ортмед", ПАО КБ "УБРиР", ООО НПП "Изыскатель", Таначева М. В.,ООО "Медицинский центр Флеболог", Волкова А. Ф., Берлизов Алексей Романович, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС, Кишмирян Паргев Цолакович, ООО "Молодость", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТСПЕЦСТРОЙ", Босенко Е. Г., ИП Выборнов Олег Викторович, Сидоров Виктор Анатольевич, ООО "Электроника", Елькин Дмитрий Николаевич, Общество с ограниченной ответственностью "Аптека "Тефия", Крюков А. В., Общество с ограниченной ответственностью "Одас", Грачева Н. И., Верещагин Игорь Вячеславович, Миронова Ольга Александровна, Лукина О. Ю., Паровышная Г. И., Броварец М. В., Чудинов И. Е., Воденикова Наталья Геннадьевна, Попова Н. В., Леонтьев Андрей Александрович, Хомякова Наталья Викторовна, Соснин Валерий Иванович,ИП Устюгова Татьяна Юрьевна.