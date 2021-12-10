Пермские следователи прокомментировали нападение на 16-летнего подростка

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

- Вечером 9 декабря между двумя подростками 15 и 16 лет возник конфликт, в ходе которого один из юношей нанес другому два удара ножом. С полученными телесными повреждениями потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия". По данным источника "КП", поножовщина произошла на территории одного из детских домов Перми. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения по Пермскому краю, 16-летний пациент находится в стабильно тяжелом состоянии.