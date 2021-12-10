Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 12:32

Центр Перми охватили восьмибалльные пробки

Заторы наблюдаются на основных центральных улицах
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дорожная ситуация на 17:30 в центре Перми. Фото: Яндекс.Пробки

Дорожная ситуация на 17:30 в центре Перми. Фото: Яндекс.Пробки

Центр Перми охватили сильные пробки. Так, восьмибалльные пробки наблюдаются на центральных улицах. Автобусные маршруты задерживаются по улицам Попова, Ленина, Куйбышева, Пушкина, Шоссе Космонавтов и на Комсомольском проспекте, сообщает Telegram-канал "Пермский транспорт".

Заторы есть и на улицах Героев Хасана и Чкалова. В Индустриальном районе - на улицах Стахановская, Карпинского, Мира, Свиязева, Леонова. А также на улицах Малкова, Локомотивной и на Соликамском тракте.