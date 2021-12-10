В ГИБДД рассказали подробности аварии в Пермском крае, из-за которой образовалась огромная пробка

Авария произошла на трассе M-7 "Волга".

В Пермском крае 10 декабря произошла автоавария на трассе 7-«Волга». Недалеко от станции Григорьевское столкнулись два грузовика, из-за чего образовалась многокилометровая пробка.

В ГИБДД по Пермскому краю рассказали, что по предварительной информации, 31-летний водитель МаЗа с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом «Скания», тоже с прицепом.

- В результате ДТП травмы получили водители обоих транспортных средств, водитель отечественного автомобиля доставлен в медицинской учреждение, - сообщили в ведомстве. - По факту автоаварии проводится проверка. В настоящее время движение автотранспорта восстановлено.