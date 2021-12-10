На трассе М-7 в Пермском крае образовалась 20-километровая пробка

Участниками ДТП стали три грузовых автомобиля. Фото: chp_59.

В Нытвенском районе, недалеко от села Григорьевская 10 декабря произошло серьезное дорожное происшествие. Очевидцы сообщают, что участниками автоаварии стали три грузовика. Один из них – лесовоз, съехал с дороги и оказался в кювете. Два других автомобиля перекрыли одну полосу движения. Кабина КамАЗа серьезно пострадала. В ГИБДД по Пермскому краю уточняют подробности происшествия и количестве пострадавших.

Из-за аварии на трассе М-7 «Волга» образовалась огромная пробка. Согласно сервису «Яндекс.Карты», движение затруднено примерно на 20 км. На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение.

- Участок в несколько миллиметров едем уже 40 минут, - говорит Михаил. - Пробки конца и края не видно.