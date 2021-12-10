Пермь заняла второе место среди городов РФ с лучшим общеcтвенным транспортом

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермь заняла второе место в рейтинге городов России с лучшей системой общественного транспорта. Исследование провела компания Simetra.

Критериями для сравнения стали близость остановок и время, за которое пассажир может добраться до конечной точки. А также разница между реальными доходами населения со стоимостью проезда в транспорте и безопасность.

Всего в исследовании участвовали 76 городов РФ. Первое место занял наш восточный сосед – Екатеринбург. Третье место у столицы Татарстана – Казани. Четвертое и пятое - за Ижевском и Нижним Новгородом.

Три последних строчки заняли Пенза, Владикавказ и Астрахань.